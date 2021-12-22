В стильной рубашке и кожаной куртке: Олег Скрипка поздравил всех с наступающим Новым годом

Заслуженный артист Украины записал новогоднее видеопоздравление для украинцев.
Лидер группы Vопли Vідоплясова Олег Скрипка записал для читателей ТСН.ua видеопоздравление с наступающим Новым годом.
Музыкант пожелал семьям здоровья и процветания.
"Всех читателей ТСН.ua поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым! Счастья, здоровья и процветания вашей семье! Сердечно Олег Скрипка", — сказал певец.
На видео Скрипка появился в стильной черной рубашке с белым принтом, черной кожаной куртке и бейсболке.
Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала и группа KADNAY .
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