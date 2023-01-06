В стильной рубашке с принтом: Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом и Рождеством

Павел Зибров записал для читателей и читательниц ТСН.ua видеопоздравление с Новым годом и Рождеством.

Певец уверен в том, что этот год принесет всем украинцам победу, мир, счастье и благополучие.

"Я поздравляю читателей и читательниц Леди.ТСН.ua с Новым годом и Рождеством. Я уверен, что 2023 год будет успешным, здоровым, счастливым, мирным и победным. С новым годом, Украина!" — сказал Павел Николаевич.

Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом и Рождеством

На видео артист предстал в стильной белой рубашке с интересным флористическим принтом и изображением воинов на лошадях.

Напомним, недавно Павел Зибров презентовал клип на душевную песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером видеоработы выступила его дочь – Диана Зиброва.

Читайте также: