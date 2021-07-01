В стильной юбке с декором и в эффектной блузе: Тина Кунаки посетила показ Jacquemus

В стильной юбке с декором и в эффектной блузе: Тина Кунаки посетила показ Jacquemus

Образ Тины был очень эффектным и привлекал внимание.

Вчера, 30 июня, на киностудии Cité du Cinéma в Сен-Дени, к северу от Парижа, состоялся показ новой коллекции бренда Jacquemus. Мероприятие посетило множество гостей, а по подиуму прошли известные супермодели. Одной из тех, кто посетила показ, стала французская модель и жена актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки.

Девушка появилась на показе в эффектном наряде, который состоял из черной юбки-карандаша, украшенной множеством желтых кисточек, а также черной укороченной блузы с асимметричным низом и широкими рукавами. Дополнили этот образ маленькая сумка Jacquemus и лакированные мюли на высоком каблуке. Свои роскошные кудрявые волосы знаменитая модель оставила просто распущенными.

Тина Кунаки / Getty Images

Напомним, совсем недавно Тина позировала на красной дорожке мероприятия Bvlgari, которое проходило в Милане. Тогда красотка выбрала белое плиссированное платье от французского модельера Александра Вoтье.

Тина Кунаки / Getty Images

Читайте также: Сходили на теннис: Тину Кунаки сфотографировали с младшим братом-моделью

Пляжные фото Тины Кунаки (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку