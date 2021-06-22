В стильных аутфитах: сестры Хилтон попали под прицел нью-йоркских фотографов

Пэрис и Ники Хилтон были запечатлены в Нью-Йорке.

Вчера 40-летняя Пэрис Хилтон и ее жених Картер Реум были сфотографированы по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Это же мероприятие посетила и 37-летняя сестра Пэрис – Ники Хилтон-Ротшильд.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

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После чего знаменитых сестер запечатлели во время прогулки вместе в районе Нохо. Пэрис надела на прогулку белое кружевное платье, в сочетании с белыми туфлями-лодочками с шипами и вместительным белым клатчем. Также ее лук дополняли солнцезащитные очки в белой оправе. Волосы Пэрис были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Ее сестра Ники надела черную удлиненную футболку с двумя бантами, поверх которой был жакет и была в любимых джинсах-скинни. Лук свой Ники Хилтон дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках, сумкой Birkin и солнцезащитными очками черного цвета. Длинные белые волосы накрутила локонами и также сделала легкий макияж.

Пэрис и Ники Хилтон / Getty Images

В последнее время сестер не часто увидишь вместе. У каждой из них своя семья и своя личная жизнь.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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