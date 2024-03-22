В стильных черных штанах и стеганой куртке: Кэти Холмс заметили папарацци по пути в ресторан

Она выглядела стильно и была в хорошем настроении.

Актриса Кэти Холмс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на ужин в ресторан, расположенный в элитном районе Сохо. Для выхода в свет звезда выбрала простой, но элегантный образ.

На Кэти были свободные черные штаны, которые она носила в сочетании с черной майкой и оливковой удлиненной стеганой курткой от бренда Everlane x Marques. Также Холмс надела стильные черные слингбэки от Jimmy Choo на невысоких каблуках.

Волосы она распустила, надела пару золотых сережек, а также сделала простой и лаконичный макияж.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Обычно Кэти видят на прогулках, когда она идет в магазин или фитнес, поэтому женщина стала одной из самых фотографируемых знаменитостей Нью-Йорка. По городу она передвигается сама, без охраны. А вот что каксается ее образов, то Холмс отдает предпочтение простым нарядам, часто носит джинсы, коричневое пальто или кроссовки. Любимая пара у нее - Samba от Adidas, которые стали самыми модными кроссовками 2023 года.

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