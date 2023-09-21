В стильных джинсах и леопардовом принте: супермодель Хайди Клум под прицелом фотографов

Она выбрала образ с любимым хищным принтом.
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци по пути на съемку шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в котором уже много лет является одной из судьей. Съемка проекта проходит в Калифорнии.
На Хайди был стильный осенний образ, в котором она сочетала трендовые джинсы и свой любимый леопардовый принт. Джинсы у нее были черными и с необработанным краем, наверх она надела водолазку с длинными рукавами, а также обула ботильоны на каблуках.
Завершили этот осенний образ стильные солнцезащитные очки, большая сумка, несколько украшений, укладка и роскошный красный маникюр.
Также недавно Хайди показала несколько образов в эффектных мини-платьях на презентации прямых эфиров 18-го сезона этого талант-шоу.
Читайте также:
- В эффектном мини-платье с крупными камнями: 50-летняя Хайди Клум на красной дорожке талант-шоу
- Как всегда, невероятная: 50-летняя Хайди Клум голубым платьем подчеркнула идеальную фигуру
- В мини-платье странного дизайна: Хайди Клум блистала на красной дорожке популярного талант-шоу