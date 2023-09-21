В стильных джинсах и леопардовом принте: супермодель Хайди Клум под прицелом фотографов

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци по пути на съемку шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в котором уже много лет является одной из судьей. Съемка проекта проходит в Калифорнии.

На Хайди был стильный осенний образ, в котором она сочетала трендовые джинсы и свой любимый леопардовый принт. Джинсы у нее были черными и с необработанным краем, наверх она надела водолазку с длинными рукавами, а также обула ботильоны на каблуках.

Завершили этот осенний образ стильные солнцезащитные очки, большая сумка, несколько украшений, укладка и роскошный красный маникюр.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также недавно Хайди показала несколько образов в эффектных мини-платьях на презентации прямых эфиров 18-го сезона этого талант-шоу.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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