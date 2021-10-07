В стильных джинсах и с сумкой Birkin через плечо: стритстайл-образ 63-летней Энди Макдауэлл

В стильных джинсах и с сумкой Birkin через плечо: стритстайл-образ 63-летней Энди Макдауэлл

Образ актрисы действительно стильный, и его можно с легкостью повторить.

Звезда "Дня сурка" 63-летней Энди Макдауэлл попала под прицел папарацци в Лондоне. Актрису заметили возле отеля Corinthia, и ее осенний аутфит для прогулки был настолько хорош, что достоин внимания.

Энди сочетала в своем луке синие широкие джинсы, коричневую куртку и черные казаки. На шее у актрисы был синий платок с узором, а через плечо висела большая легендарная сумка Birkin от бренда Hermès.

Энди Макдауэлл / Getty Images

Свои кудрявые волосы Макдауэлл собрала сзади, и их немного растрепал ветер. Кстати, актриса - одна из тех знаменитостей, кто не красит волосы и не стесняется своей седины. Даже на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля она появилась с натуральным седым оттенком волос.

Энди Макдауэлл / Associated Press

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