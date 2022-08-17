В стильных джинсах и с ярким ожерельем: Джиджи Хадид попала под прицел папарацци

Повседневный образ модель разбавила яркими аксессуарами.
Супермодель вышла на вечернюю прогулку в Нью-Йорке в простом, но стильном луке, сочетав модные широкие джинсы с дырками на коленях и голубую майку-топ на тонких бретельках от бренда Frankies Bikinis. Эта модель майки была разработана для коллаборации Джиджи с этим брендом.
Дополнила свой лук девушка любимой сумкой от бренда Loro Piana в молочном оттенке, высоким хвостом, который собрала при помощи резинки скранч, и очень яркого ожерелья с разноцветными ракушками от французского бренда The Shell Dealer, стоимость которого - 110 евро. А вот маленькая квадратная сумка модели обошлась в 1975 долларов.
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