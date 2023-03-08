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В стильных джинсах, жилетке и галстуке: Дженна Ортега под прицелом фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
1 мин
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В стильных джинсах, жилетке и галстуке: Дженна Ортега под прицелом фотографов

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Девушка выглядела просто и стильно, однако ее образ немного напоминал школьную форму.

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" - 20-летняя Дженна Ортега - попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда вышла из машины и направлялась на ужин в ресторан Lattanzi Cucina Italiana.

В этот раз, по сравнению с ее недавними готическими нарядами, актриса была одета довольно скромно.

На молодой звезде были стильные широкие джинсы, которые она сочетала с белой рубашкой, красной бархатной жилеткой и зеленым галстуком. Образ Дженна завершила теплой курткой, сумкой на длинном ремешке и укладкой.

Дженна Ортега / © Getty Images
Дженна Ортега / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
833
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