В стильных купальниках: участница шоу "Холостяк-10" похвасталась стройной фигурой

Алина Ляшук поделилась снимками с отдыха.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук отдыхала в Египте, откуда опубликовала в Instagram фотографии и видео в различных стильных купальниках.
Девушка похвасталась стройной фигурой в бикини с цветочным принтом.
Затем Алина показала, как она в красной кепке и романтичном белом купальнике с воланом на лифе каталась на доске.
Красавица также выложила пикантное видео, на котором она соблазнительно позирует, откидывая волосы из воды на спину. Ляшук продемонстрировала упругие ягодицы на камеру.
Ранее финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская - в черном купальнике показала на камеру упругие ягодицы.
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