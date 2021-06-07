В стильных купальниках: участница шоу "Холостяк-10" похвасталась стройной фигурой

Алина Ляшук поделилась снимками с отдыха.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук отдыхала в Египте, откуда опубликовала в Instagram фотографии и видео в различных стильных купальниках.

Девушка похвасталась стройной фигурой в бикини с цветочным принтом.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Затем Алина показала, как она в красной кепке и романтичном белом купальнике с воланом на лифе каталась на доске.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Красавица также выложила пикантное видео, на котором она соблазнительно позирует, откидывая волосы из воды на спину. Ляшук продемонстрировала упругие ягодицы на камеру.

Ранее финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская - в черном купальнике показала на камеру упругие ягодицы.

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