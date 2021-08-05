В стильных луках: эффектная Дженнифер Энистон поделилась кадрами из нового фотосета

Дженнифер Энистон давно не радовала поклонников новыми фотосетами.

И вот в сентябрьском выпуске американского журнала InStyle выйдет новая работа с Энистон. 52-летняя актриса примерила во время съемок несколько разных образов от Saint Laurent, Chloé, Gucci, Missoni и Michael Kors и поделилась первыми кадрами фотосета у себя в Instagram.

"Я получила огромное удовольствие, играя в хаус и возвращаясь в прошлое с @emmasummerton и @ laurabrown99 и всей команде @instylemagazine… спасибо, что всегда держали эту девушку в стиле", - написала звезда.

(листайте фото вправо)

Также читайте Вакцинировалась и счастлива: Дженнифер Энистон написала эмоциональный пост

На снимках Джен позирует возле большого окна в доме, лежа на черном кожаном диване в цветном платье, а также позируя сидя на стуле в белом топе и юбке миди с двумя разрезами по бокам. Запечатлена Энистон с широко расставленными ногам и выглядит весьма вызывающе.

Читайте также: В забавном свитшоте: Дженнифер Энистон рассказала о сюрпризе для поклонников сериала "Друзья"

Образы Дженнифер Энистон (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку