В стильных образах и с красивым макияжем: Дженнифер Гарнер снялась в редкой фотосессии для глянца

53-летняя американская актриса, продюсер и бывшая жена Бена Аффлека — Дженнифер Гарнер — стала главной звездой нового номера британской редакции журнала Marie Claire. На обложке глянца она появилась в джинсовом тренче с прозрачным подолом от Elisabetta Franchi и с красивым макияжем с акцентом на глаза.

Гарнер редко снимается для глянцевых журналов, поэтому ее поклонники рады были увидеть своего кумира в новых стильных образах в фотосессии, приуроченной к выходу второго сезона сериала «Последнее, что он сказал мне», в котором Дженнифер сыграла главную роль.

В интервью журналу актриса рассказала о начале своей карьеры, материнстве, разводе и новых проектах.

Если спросить Дженнифер Гарнер, чем она больше всего гордится в работе или жизни, она мгновенно ответит: «Моими детьми». Она отошла от актерской карьеры, когда ее трое детей от Бена Аффлека были маленькими. «Это никогда не ощущалось как жертва. Было очень тяжело ходить на работу, и это определенно сильно повлияло на выбор моей профессии», — поделилась актриса.

«Это было трудно — факт. Самое сложное — это распад семьи. Это потеря настоящих партнерских отношений и дружбы», — призналась Дженнифер.

Ранее, напомним, Дженнифер Гарнер поделилась архивными снимками. Актриса опубликовала в Сети смелое фото.