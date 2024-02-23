В стильных образах: украинская модель Юлия Ратнер на Неделе моды в Милане

В Милане стартовала Неделя моды, которая продлится с 20 по 26 февраля. На подиумах различные бренды представят свои коллекции осень-зима 2024-2025.

В частности, в рамках этого мероприятия состоялись показы брендов Emporio Armani и Genny, в которых приняла участие украинская модель - Юлия Ратнер.

Девушка уже профи в мире моды, поскольку начала карьеру в 15 лет и уже успела поработать с такими титанами, как Valentino, Chanel и Elie Saab. Также Юлия принимала участие в показах Tommy Hilfiger, Roberto Cavalli и Blumarine.

На подиуме в этот раз Ратнер презентовала публике четыре образа. Предлагаем посмотреть на наряды более детально.

На шоу Genny модель вышла на подиум в гламурной серой юбке-карандаше с пайетками и разрезом, которую сочетала с полупрозрачной блузой-боди. Также на Юлии были высокий перчатки и сапоги.

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

Второй образ на этом показе - черное мини-платье из бархата, с глубоким декольте и креативными рукавами.

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

Во время шоу Armani модель презентовала два брючных костюма в ретро-стиле. Первый лук включал клетчатые брюки, жакет, а также синюю рубашку-тунику. Дополняли образ бархатный берет и платок на шее.

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

Второй костюм был из вельвета нежно-бирюзового оттенка, который в этот раз дополнили крупные серьги, бархатный платок на шее. В руке у Юлии была небольшая зеленая сумка.

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

Согласно интервью девушки для издания Vogue, в модельный бизнес она попала случайно.

"Мне было 15, я раздавала флаеры питомника мейн-кунов. Моя начальница поехала в другой город продавать кошку, покупательница оказалась директором модельного агентства, босс показала ей мои фотографии – и через несколько минут мне позвонили", - рассказала модель.

В своих соцсетях девушка активно поддерживает Украину, публикует фото с флагом и проводит сборы средств для помощи ЗСУ.

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