В стильных пиджаках и с цепочками на шее: группа TVORCHI презентовала новый клип

В стильных пиджаках и с цепочками на шее: группа TVORCHI презентовала новый клип

Украинская группа выпустила сингл Falling и интересную видеоработу на него.

Группа TVORCHI анонсировали выход лонгплея и представили клип на первую песню из будущей пластинки.

Сингл называется Falling — это синтезированный саундтрек всех летних путешествий. Он о людях и страсте, которая способна менять направление в навигаторе жизни.

Группа TVORCHI/Пресс-служба

Видеоработа на трек переносит на закат, где на воздушном шаре между облаками TVORCHI начинают свою историю.

Группа TVORCHI/Пресс-служба

"Falling — это не просто песня, клип. Это начало нашего пути. Он открывает видео-историю будущего альбома, на каждый трек которого будет представлено видео, и все они будут связаны между собой одним. Чем именно — пока не скажем", — заинтриговали музыканты.

Вспышка эмоций и буря чувств, которые неподвластны человеческим канонам. Гипнотический грув и синт-продакшн сингла телепортируй каждого в ту единственную минуту медленной влюбленности, которую мы запомним навсегда.

Группа TVORCHI/Пресс-служба

Режиссером клипа стал Андрей Лагутин, ранее снявший для креаторов видеоработу "Мова тіла". Съемочный процесс новой работы продолжался сутки.

К новой видеоработе ребята снялись в фотосессии, где появились в стильных луках: пиджаках с принтом, рубашках, майках и широких светлых брюках. Шее они украсили цепочками.

Группа TVORCHI/Пресс-служба

Группа TVORCHI/Пресс-служба

Группа TVORCHI/Пресс-служба

Напомним, TVORCHI получили премию YUNA за "Лучший альбом" 2020 года.

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