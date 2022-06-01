В стильных спортивных штанах и с любимой сумкой Dior: Дженнифер Лопес сфотографировали в Калифорнии

В стильных спортивных штанах и с любимой сумкой Dior: Дженнифер Лопес сфотографировали в Калифорнии

Дженнифер, как всегда, очень занята работой и очень стильная. Предлагаем рассмотреть повседневный образ знаменитости поближе.

Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила из своего шикарного белоснежного автомобиля Bentley. Дженнифер была, как всегда, очень стильной и надела широкие штаны в спортивном стиле от Alamour the Label, укороченную толстовку от бренда Niyama Sol, белые кроссовки от Nike и завершила лук любимой сумкой Dior.

Также знаменитость собрала волосы в пучок, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а в ушах - серьги-кольца от ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В последнее время Лопес очень часто появляется на публике. Например, не так давно ее подловили на улице за поцелуями с женихом Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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