В стойке на руках: Изабель Гулар показала идеальное тело в бикини

38-летняя бразильянка очень много работает в спортзале для того, чтобы иметь такую фигуру.

Периодически Изабель Гулар хвастается результатами и показывает, как умеет стоять на руках, как мастерски управляет собственным телом и, какую роскошную фигуру имеет.

Отдыхает Изабель на Ибице, в Испании. Девушка нежится на яхте, позируя в бикини с разных ракурсов и публикую эти снимки в своем блоге в Instagram.

Поклонники в восторге от фигуры Гулар и этих фотографий. Вот что они пишут: "Великолепно. Бразильская богиня", "Счастливчик Кевин" (это бойфренд Гулар, футболист, с которым она помолвлена с 2018 года), "Роскошна", - пишут ей фолловеры.

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