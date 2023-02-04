В странном чепчике и без бровей: младшая сестра Майли Сайрус надела смешной наряд на мероприятие

Пока певица и актриса Майли Сайрус собирает первые места в чартах по всему миру со своим новым хитом Flowers, ее младшая сестра Ноа решила стать светской львицей.

На прошлой неделе она засветилась на Неделе высокой моды в Париже, а сейчас проводит время в Нью-Йорке, где 2 февраля посетила гламурную вечеринку организованную по случаю коллаборации брендов Stella McCartney X Adidas.

Для мероприятия Ноа выбрала полностью белый лук, в котором сочетала платье майку от бренда Stella McCartney из коллекции весна-лето 2023. У платья был сложный дизайн с разными вставками ткани и даже с рюшами, одна из которых довольно сильно помялась.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Этот наряд она дополнила высокими ботфортами на каблуках и полупрозрачными перчатками.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Также очень необычной и довольно странной частью образа стал белый чепчик с рюшами, который напоминал младенческий. Ну и следуя главному бьюти-тренду 2022 года Ноа осветлила брови.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Этот образ Ноа напомнил нам наряд французской модели Синди Бруны от бренда Richard Quinn, в котором она появилась на церемонии Fashion Awards в 2021 году.

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