В странном наряде с огромными рюшами: Ума Турман удивила выбором платья для красной дорожки

Необычный дизайн наряда привлек внимание.
Актриса Ума Турман появилась среди гостей 35-й ежегодной церемонии вручения премии GLAAD Media Awards в Нью-Йорке. Звезда вышла на красную дорожку этого мероприятия в довольно необычном ансамбле, который включал шелковую блузу, укороченный жакет и просо огромную юбку с множеством рюш.
Жакет был с пуговицами и длинными рукавами, которые Ума подвернула, а вот на юбку украшали разноцветные полосы ткани в цветах радуги.
54-летняя актриса дополнила наряд многослойным колье на шее, несколькими украшениями на руках, а также крупными круглыми серьгами в ушах. Волосы у нее были собраны в прическу, а на лице Уме сделали нежный макияж.
Этот ее выход в свет произошел после появления на Met Gala 2024 в голубом платье с бабочками, которое для нее создал бренд дизайнера Тори Берч. Бабочки были на плечах и спине изделия. Они были сделаны из шелковой органзы полностью вручную.
Читайте также:
- Уме Турман - 54 года: 5 культовых образов звезды в кино
- В длинном платье цвета васильков: Ума Турман вышла на красную дорожку церемонии Time100 Gala
- В черном наряде с акцентами: Ума Турман посетила специальный показ фильма "Криминальное чтиво"