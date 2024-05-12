В странном наряде с огромными рюшами: Ума Турман удивила выбором платья для красной дорожки

Актриса Ума Турман появилась среди гостей 35-й ежегодной церемонии вручения премии GLAAD Media Awards в Нью-Йорке. Звезда вышла на красную дорожку этого мероприятия в довольно необычном ансамбле, который включал шелковую блузу, укороченный жакет и просо огромную юбку с множеством рюш.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Жакет был с пуговицами и длинными рукавами, которые Ума подвернула, а вот на юбку украшали разноцветные полосы ткани в цветах радуги.

54-летняя актриса дополнила наряд многослойным колье на шее, несколькими украшениями на руках, а также крупными круглыми серьгами в ушах. Волосы у нее были собраны в прическу, а на лице Уме сделали нежный макияж.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Этот ее выход в свет произошел после появления на Met Gala 2024 в голубом платье с бабочками, которое для нее создал бренд дизайнера Тори Берч. Бабочки были на плечах и спине изделия. Они были сделаны из шелковой органзы полностью вручную.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Ума Турман / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы актрисы Умы Турман (12 фото)