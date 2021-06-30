В странном платье и казаках: певица Элли Голдинг посетила светское мероприятие

Звезда выбрала очень необычное платье для своего выхода.

В минувшие выходные в английском городке Эгам состоялись соревнования Королевского кубка по конному поло, которое традиционно огранизовувал бренд Cartier. Одной из гостей гламурного мероприятия стала британская певица Элли Голдинг, которая удивила выбором своего яркого образа.

Девушка появилась в объемном многослойном платье из зимней коллекции Olivia Creighton. Наряд был с воротником-стойкой, ассиметричной юбкой и выполнен в мелкий цветочек. Дополнили наряд белые сапоги казаки, несколько украшений и легкий макияж.

Элли Голдинг / Getty Images

Напомним, что совсем недавно у Элли Голдинг и ее мужа - арт-дилера Каспара Джоплинга родился сын. Мальчика назвали Артур Эвер Винтер Джоплинг и раскрыли они его имя довольно оригинально - дав объявление в специальном разделе газеты The Times.

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Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга (13 фото)

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