В странном платье, лысая и с длинными ногтями: звезда фильма "Wicked: Чародейка" Синтия Эриво на церемонии

38-летняя актриса и певица в авангардном образе появилась на мероприятии.

Звезда фильма "Wicked: Чародейка" Синтия Эриво посетила церемонию вручения премии National Board Of Review Awards в Нью-Йорке. Вместе со своей коллегой из фильма Арианой Гранде она выиграла награду NBR Spotlight Award.

Для своего появления актриса выбрала авангардное черно-белое платье с принтом и без рукавов, которое специально для него создал бренд Loewe. Под юбкой был большой круг, который выглядел несколько странно. Сверху она надела белое пальто.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Аутфит Эриво дополнила черными кожаными туфлями на каблуках от Christian Louboutin и ювелирными украшениями Roberto Coin. Она была лысой и с макияжем с пышными ресницами. Длинный разноцветный маникюр с декором завершил лук Синтии.

Напомним, Синтия Эриво появилась на презентации "Wicked: Чародейка" в экстравагантном черном платье с торчащими "руками".

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