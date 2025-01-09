В странном платье, лысая и с длинными ногтями: звезда фильма "Wicked: Чародейка" Синтия Эриво на церемонии

38-летняя актриса и певица в авангардном образе появилась на мероприятии.
Звезда фильма "Wicked: Чародейка" Синтия Эриво посетила церемонию вручения премии National Board Of Review Awards в Нью-Йорке. Вместе со своей коллегой из фильма Арианой Гранде она выиграла награду NBR Spotlight Award.
Для своего появления актриса выбрала авангардное черно-белое платье с принтом и без рукавов, которое специально для него создал бренд Loewe. Под юбкой был большой круг, который выглядел несколько странно. Сверху она надела белое пальто.
Аутфит Эриво дополнила черными кожаными туфлями на каблуках от Christian Louboutin и ювелирными украшениями Roberto Coin. Она была лысой и с макияжем с пышными ресницами. Длинный разноцветный маникюр с декором завершил лук Синтии.
Напомним, Синтия Эриво появилась на презентации "Wicked: Чародейка" в экстравагантном черном платье с торчащими "руками".
Читайте также: