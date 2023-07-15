В странном платье с аппликацией и черным бантом: Эмма Уотсон сходила на теннисный турнир

Звезда "Гарри Поттера" - 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон посетила последний тринадцатый день Уимблдонского турнира, где принцесса Уэльская в потрясающем образе вручила приз Маркете Вондроушовой.

Актриса же пришла посмотреть турнир, а затем посетила вечеринку evian VIP Suite. На Эмме в тот день было довольно странное двухцветное платье до колен с цветочной аппликацией и черной отделкой на лифе которая напоминала бант.

Образ она дополнила босоножками на каблуках и сумкой на длинной ручке. Также актриса сделала довольно лаконичный макияж и французский маникюр и педткюр.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

На трибунах, во время соревнования, Эмма сидела рядом с певцом Льюисом Капальди. Они активно о чем-то болтали и пили напитки.

Эмма Уотсон и Льюис Капальди / Фото: Associated Press

Эмма Уотсон и Льюис Капальди / Фото: Associated Press

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