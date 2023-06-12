В странной юбке и прозрачной кофте: Лили Коллинз засветила белье на модном показе в Швеции

Наряд был смелым, как и ее необычная прическа.
Лили Коллинз, 34-летняя американская актриса, известная в первую очередь по сериалу "Эмили в Париже", появилась среди гостей светского мероприятия в Швеции - показа круизной коллекции бренда Max Mara, который проходил в Стокгольме.
Перед камерами Лили позировала в необычном наряде черного цвета, который включал в себя фактурную жаккардовую юбку со складками, широкий черный пояс на талии с пряжками и прозрачную кофту-водолазку, из-под которой просвечивалось ее нижнее кружевное белье.
Также звезда обула босоножки на высокой платформе, сделала яркий макияж бордовой помадой и высокую необычную прическу с косами.
Среди гостей показа также появились актриса Деми Мур и светская львица Ники Хилтон с мамой Кэти.
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