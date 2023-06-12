В странной юбке и прозрачной кофте: Лили Коллинз засветила белье на модном показе в Швеции

Наряд был смелым, как и ее необычная прическа.

Лили Коллинз, 34-летняя американская актриса, известная в первую очередь по сериалу "Эмили в Париже", появилась среди гостей светского мероприятия в Швеции - показа круизной коллекции бренда Max Mara, который проходил в Стокгольме.

Перед камерами Лили позировала в необычном наряде черного цвета, который включал в себя фактурную жаккардовую юбку со складками, широкий черный пояс на талии с пряжками и прозрачную кофту-водолазку, из-под которой просвечивалось ее нижнее кружевное белье.

Также звезда обула босоножки на высокой платформе, сделала яркий макияж бордовой помадой и высокую необычную прическу с косами.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Среди гостей показа также появились актриса Деми Мур и светская львица Ники Хилтон с мамой Кэти.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Ники и Кэти Хилтон / Фото: Getty Images

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