В странной золотой шляпке и с декольте: стильная Cardi B посетила показ бренда Thom Browne

Певица вновь подчеркнула свою эффектную фигуру необычным образом.
30-летняя хип-хоп-исполнительница Cardi B посетила показ бренда Thom Browne, который состоялся в Париже в рамках Недели высокой моды. На мероприятии публике была представлена коллекция осень-зима 2023-2024, а проходило оно во Дворце Гарнье.
Певица Cardi B надела на фэшн-шоу дизайнера твидовое платье-футляр ниже колен, которое идеально сидело на фигуре звезды. У платья также были длинные рукава и глубокое декольте, которое подчеркивало ее грудь, а вот талию американки подчеркивал золотистый пояс-цепочка с маленькой золотистой собакой.
Свой дизайнерский лук певица также дополнила довольно странной золотистой шляпой в сетку, большими серьгами, белыми туфлями-лодочками и небольшой круглой сумкой в виде циферблата часов.
В тот же день красотка продемонстрировала еще один наряд - черное бархатное платье от бренда Schiaparelli, которое она носила с накидкой. Этот образ звезда тоже надела на показ высокой моды в Париже.
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