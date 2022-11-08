В стразах и лакированных перчатках: звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд на светском мероприятии

Актриса Оливия Уайлд посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala, что проводился в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Для этого события звезда сериала "Доктор Хаус" надела наряд от бренда Gucci. Бренд в этом году один из спонсоров, поэтому многие из гостей выбрали именно его.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Платье Оливии украшало глубокое декольте, оно было прямым, хорошо сидело по фигуре, и также было украшено множеством страз, которые красиво сверкали от света вспышек кинокамер. А вот подол платья был неровным.

Лук Оливия дополнила легкой укладкой, макияжем в цвет платья и высокими красными лакированными перчатками.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Напомним, что также это мероприятие посетили Хайди Клум, Ким Кардашьян, Джоди Тернер-Смит, Стелла Максвелл.

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