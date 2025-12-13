В стразах, перьях и бриллиантах: Ники Хилтон повторила вечерний образ

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон-Ротшильд попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Светская львица появилась на улицах города в образе, в котором мы ее уже видели.

Звезда была одета в платье миди, украшенное стразами, юбка которого была прозрачной и имела высокий разрез. Лук она дополнила объемной шубой со страусиными перьями.

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images

Обута Ники была в черные сатиновые мюли с камнями и на шпильках, а в руке несла черную сумочку с кристаллами.

У нее была красивая прическа с локонами и макияж с розовой помадой. Образ Хилтон завершила комплектом бриллиантовых украшений.

Напомним, в этом аутфите Ники Хилтон-Ротшильд появлялась в октябре этого года в Нью-Йорке. Только тогда у нее были другая сумка и укладка.