В стрингах и без бюстгальтера: модель в соблазнительном образе попила кофе

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – выложила в Instagram новое фото.

На нем красавица в пикантном луке пьет кофе.

Арабелла Чи/Instagram

"Послеобеденное кофе", – подписала она снимок.

На Арабелле были белые стринги и расстегнутая белая рубашка, которую она завязала на талии. Под рубашкой не было бюстгальтера и это выглядело очень соблазнительно. Свой аутфит она дополнила золотыми украшениями и молочным маникюром.

Напомним, Арабелла Чи показала снимок, на котором предстала в белом сплошном купальнике на тонких бретельках и с сексуальным декольте.

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