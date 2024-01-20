В стрингах и без бюстгальтера: модель в соблазнительном образе попила кофе

Арабелла Чи пополнила фотоблог новой пикантной фотографией.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – выложила в Instagram новое фото.
На нем красавица в пикантном луке пьет кофе.
"Послеобеденное кофе", – подписала она снимок.
На Арабелле были белые стринги и расстегнутая белая рубашка, которую она завязала на талии. Под рубашкой не было бюстгальтера и это выглядело очень соблазнительно. Свой аутфит она дополнила золотыми украшениями и молочным маникюром.
Напомним, Арабелла Чи показала снимок, на котором предстала в белом сплошном купальнике на тонких бретельках и с сексуальным декольте.
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