В стрингах и вязаном лифе: Белла Хадид на пляжной прогулке

В стрингах и вязаном лифе: Белла Хадид на пляжной прогулке

24-летняя модель опубликовала в Сети архивные фотографии из отпуска.

Белла Хадид запечатлена на пляже в разноцветном вязаном бикини и вязаной накидке сверху, а также в желтой бейсболке. Белла спускалась по деревянным ступенькам к пляжу, когда ее фотографировал кто-то, идущий сзади.

Пляжный аутфит звезды дополняло несколько украшений на шее, большие серьги-кольца, а также множество золотых металлических браслетов на запястье. Хадид надела два разноцветных кольца – одно желтое, а второе – розовое, и рукой придерживала лиф от купальника.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

"С апреля!" - так загадочно подписала фото модель.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

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Напомним, ранее в этом месяце стало известно о том, что у Беллы новый роман. Звездная модель закрутила роман с арт-директором Марком Калманом. В Instagram девушка публиковала серию откровенных снимков в расстегнутой блузке, среди которых было фото, где она нежно обнимается и целуется со Калманом на балконе в Каннах.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Там же, в Каннах, звезда обескуражила публику, появившись на красной дорожке в очень необычном платье с золотыми легкими, прикрывавшими обнаженную грудь Беллы.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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