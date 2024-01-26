В стрингах поверх колгот и без бюстгальтера: американская актриса в странном виде сходила в магазин

Американская актриса Фиби Прайс попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда возвращалась из магазина с полиэтиленовым пакетом в руке. Она выглядела довольно странно.

На Фиби был белый плащ на голое тело, черные колготки с пятном на бедре, сверху которых она зачем-то надела белые стринги с бантиком. Подпоясалась она черным шнурком, обрамленным золотой цепочкой. Свой лук она дополнила белой шапкой Adidas, высокими черными перчатками с металлической фурнитурой и туфлями цвета металлик.

Фиби Прайс / Фото: Getty Images

Прайс прикирасила шею чокером с надписью Chanel, сделала укладку из локоанмы, накрасила губы помадой цвета пыльной розы и завершила лук гламурными очками в белой оправе.

Напомним, однажды Фиби Прайс появилась на улицах города в кроп-топе с сеткой, сквозь который была видна ее пышная грудь.

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