ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

В стрипах и фиолетовом мини с длиннющими рукавами: Doja Cat поразила эпатажным аутфитом

Американская рэперша появилась на телешоу в эффектном коротком платье, которое она сочетала с ярко-красными туфлями на головокружительных каблуках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Doja Cat

Doja Cat / © Getty Images

Doja Cat посетила «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show) в Бербанке, Калифорния. Для своего выхода на сцену звезда выбрала яркий и довольно эпатажный образ.

На артистке было атласное мини-платье лавандового цвета с облегающим силуэтом, высоким воротником и драпировкой на талии и бедрах. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы и обнажил ноги. Особенностью платья стали длинные рукава с разрезами, которые спускались вплоть до пола, напоминая шлейфы, и декоративные завязки сбоку.

Doja Cat / © Getty Images

Doja Cat / © Getty Images

Аутфит Doja Cat дополнила ярко-красными лакированными стрипами на экстремально высоких каблуках и массивных платформах.

Не менее оригинальной была прическа артистки. Она собрала часть волос в высокий хвост, а на макушке оставила несколько тонких прядей, торчащих в разные стороны и создающих необычную композицию. Doja Cat сделала выразительный макияж с тонкими черными стрелками, подчеркнутыми бровями, румянами и ярко-красной помадой.

Из украшений на знаменитости были массивные блестящие серьги со стразами и кольца. А еще у нее был длинный острый маникюр и красный педикюр.

Напомним, Doja Cat в «голом» платье продемонстрировала пышную грудь на Met Gala.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie