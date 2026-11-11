В стрипах и фиолетовом мини с длиннющими рукавами: Doja Cat поразила эпатажным аутфитом

Doja Cat / © Getty Images

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Doja Cat посетила «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show) в Бербанке, Калифорния. Для своего выхода на сцену звезда выбрала яркий и довольно эпатажный образ.

На артистке было атласное мини-платье лавандового цвета с облегающим силуэтом, высоким воротником и драпировкой на талии и бедрах. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы и обнажил ноги. Особенностью платья стали длинные рукава с разрезами, которые спускались вплоть до пола, напоминая шлейфы, и декоративные завязки сбоку.

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Doja Cat / © Getty Images

Аутфит Doja Cat дополнила ярко-красными лакированными стрипами на экстремально высоких каблуках и массивных платформах.

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Не менее оригинальной была прическа артистки. Она собрала часть волос в высокий хвост, а на макушке оставила несколько тонких прядей, торчащих в разные стороны и создающих необычную композицию. Doja Cat сделала выразительный макияж с тонкими черными стрелками, подчеркнутыми бровями, румянами и ярко-красной помадой.

Из украшений на знаменитости были массивные блестящие серьги со стразами и кольца. А еще у нее был длинный острый маникюр и красный педикюр.

Напомним, Doja Cat в «голом» платье продемонстрировала пышную грудь на Met Gala.

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