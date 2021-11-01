В строгом черном платье и с сумкой Dolce&Gabbana: Шерон Стоун на красной дорожке в Лондоне

В строгом черном платье и с сумкой Dolce&Gabbana: Шерон Стоун на красной дорожке в Лондоне

63-летняя актриса выбрала элегантный образ и выглядела, как всегда, превосходно.

Звезда "Основного инстинкта" Шерон Стоун посетила церемонию вручения награды Pride of Britain Awards ("Гордость Британии"), которая проходила в Лондоне. Награды присуждаются британцам, проявившим смелость или необычайность в сложных ситуациях.

Шерон Стоун / Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в черном строгом платье-пальто с длинными рукавами и поясом от бренда Benchellal. Под ним был еще один наряд - сатиновое платье. Дополнили образ Стоун сумка от Dolce&Gabbana и крупные серьги от ювелирного бренда Chopard. На воротнике у Стоун была брошка в виде красного мака.

Шерон Стоун / Associated Press

В сентябре звезда также блистала перед камерами фотографов. Тогда знаменитость приехала на церемонию вручения награды ZFF Golden Icon и показ фильма "Казино" во время 17-го Международного цюрихского кинофестиваля. Шерон появилась на публике с ног до головы одетая в Dolce&Gabbana.

Шерон Стоун / Getty Images

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