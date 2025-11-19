ТСН в социальных сетях

В строгом костюме и замшевых туфлях: Кейт Уинслет выбрала для своего выхода образ в любимом стиле

50-летняя актриса в деловом образе появилась на мероприятии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кейт Уинслет

Кейт Уинслет / © Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялось мероприятие SAG-AFTRA Foundation Conversations — ретроспектива карьеры Кейт Уинслет.

Актриса продемонстрировала свой любимый стиль одежды. На ней был строгий черный костюм, который состоял из узких брюк и удлиненного двубортного жакета с атласными лацканами и подкатанными рукавами.

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Аутфит Уинслет дополнила атласной рубашкой цвета айвори и замшевыми темно-бежевыми туфлями Romy от Jimmy Choo на невысоких шпильках.

Кейт собрала волосы в низкий пучок, сделала нежный макияж, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки - золотыми кольцами.

