В строгом наряде с голубым жабо: Николь Кидман блистала на гала-вечере в Беверли-Хиллз

Николь Кидман была удостоена на мероприятии награды за лидерство.

Оскароносная звезда Николь Кидман появилась среди гостей на гала-вечере под названием "Женщины в индустрии развлечений", который проводило издание The Hollywood Reporter в Беверли-Хиллз.

Известная актриса надела по такому случаю довольно строгий наряд - черный костюм с длинными рукавами от бренда Shushu/Tong из коллекции прет-а-порте осень-зима 2023.

Он имел голубую вставку на груди с небольшим жабо на кофте, а юбка-карандаш была простой и приталенной. Носила этот костюм Кидман в сочетании с капроновыми колготками, черными туфлями и несколькими украшениями с бриллиантами. Волосы звезда уложила на один бок и сделала макияж на лице.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Это мероприятие она посетила со своей младшей дочерью Фэйт Маргарет, которой 28 декабря исполнится уже 14 лет. Девочка была вынесена и рождена суррогатной матерью.

Николь Кидман и ее дочь Фэйт Маргарет / Фото: Getty Images

На мероприятии присутствовали также беременная Дженнифер Лоуренс, Селена Гомес и Памела Андерсон.

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