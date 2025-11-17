В строгом смокинге и с красными ногтями: Александр Скарсгард вновь произвел фурор

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард появился на красной дорожке в Лос-Анджелесе одетый как с иголочки — в черный костюм от бренда Saint Laurent. Наряд актера включал двубортный пиджак с шелковыми лацканами, прямые классические брюки и белую рубашку с галстуком-бабочкой.

Но главным акцентом в образе Александра стал его маникюр красного цвета. Это было необычным решением и очень смелым. Похоже, что актер и его стилист Гарри Ламберт решили размыть гендерные границы и показать, что цветные ногти никак не сказались на мужественности Александра.

Это было смелое и яркое модное заявление, которое опять добавило актеру популярности, хотя заставило мир о нем говорить не впервые. Особенно много шума Скарсгард наделал, когда вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями и этот наряд тоже был от Saint Laurent.

