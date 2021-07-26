В свадебном платье и в объятиях известного ведущего: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" заинтриговала фото

В свадебном платье и в объятиях известного ведущего: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" заинтриговала фото

Юлия Бельченко "Зайка" появилась на снимке в соцсети в образе невесты и в объятиях звезды "1+1".

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Бельченко "Зайка" заинтриговала фолловеров в Instagram снимками, на которых она предстала в объятиях актера, ведущего программы "ЖЗЛ" на "1+1" и "Самого красивого мужчины мира" — Богдана Юсипчука.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богда Юсипчук / Instagram Юлии Бельченко

Юлия появилась в свадебном платье и длинной фате, а Богдан — в классическом черном костюме и черной рубашке.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богда Юсипчук / Instagram Юлии Бельченко

В комментарии к фотографиям она оставила только сердце, добавив хештеги: невеста, жених, свадьба, любовь, свадебный фотограф.

Поклонники "Зайки" озадачены. Они не понимают, на самом деле ли Бельченко и Юсипчук поженились или это просто какая-то фотосессия.

"Это правда?", "Вы действительно муж и жена?", "Серьезно?", "Я ничего не понимаю", — пишут шокированные подписчики.

Есть те, которые уверены в том, что это обычная съемка: "Думаю, что это съемки или что-то такое, но интригу держите хорошо", "Ну очень красивая пара. Но, думаю, что это просто съемки", "Фильм, сериал, обложка? ","Я не думаю, что это правда", "Это просто хайп".

Кроме того, девушка выложила видео, на котором она в свадебном образе катается на качелях. "Утро невесты", — написала она.

Юсипчук в свою очередь тоже выложил их "свадебное" фото, добавив значок кольца и сердца.

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