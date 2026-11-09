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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В свадебном платье из будущего: Аня Тейлор-Джой пришла на мероприятие в наряде 1997 года

Актриса появилась на светском мероприятии в фантастическом наряде Pierre Cardin Haute Couture 1997 года, который изначально задумывался как свадебное платье.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala 2026, который прошел в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

На мероприятии звезда предстала в необычном винтажном наряде Pierre Cardin Haute Couture из коллекции 1997 года, напоминавшем футуристическое свадебное платье.

На ней было длинное платье-комбинация серебристо-жемчужного оттенка на тонких бретельках. Наряд имел полупрозрачную отделку с нежным цветочным узором, украшенным сверкающими кристаллами.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Главной изюминкой ее образа стала огромная скульптурная накидка из полупрозрачной ткани с металлическим блеском. Она состояла из многочисленных волнистых воланов, которые обрамляли плечи и руки актрисы, а затем каскадом ниспадали до самого пола. Благодаря такому необычному дизайну наряд напоминал гигантский цветок с раскрытыми лепестками.

Накидка имела прозрачные рукава, через которые актриса просунула руки, поэтому эта деталь не только выполняла декоративную функцию, но и была частью самого наряда.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Интересно, что этот образ Пьер Карден создал еще в 1997 году как свое видение свадебной моды будущего. Дизайнер сочетал классическое платье-комбинацию, популярное в 90-х, с фантазийными объемными элементами, придающими ему футуристический вид.

В 2019 году наряд также был представлен в Бруклинском музее на выставке Pierre Cardin: Future Fashion, посвященной новаторским работам модельера.

Лук Тейлор-Джой дополнила свой наряд украшениями Tiffany & Co. — роскошным бриллиантовым колье Schlumberger Stars and Moons и серьгами-гвоздиками с бриллиантами. На ногах у нее были серебристые босоножки на платформе и каблуках.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Актриса гладко зачесала волосы назад и собрала их в элегантный пучок. Макияж она сделала с акцентом на глазах, используя мерцающие тени и помаду нюдового оттенка.

Напомним, 15-й ежегодный гала-вечер LACMA Art+Film Gala был посвящен чествованию художницы Вии Целминьш и режиссера Дени Вильнева. Сопредседателями мероприятия выступили Леонардо Ди Каприо и Ева Чоу. Средства, собранные в ходе вечера, будут направлены на поддержку кинопрограмм, выставок и образовательных инициатив музея.

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