В сверкающем боди и с мечом в руках: Оля Полякова возглавила украинскую колонну прайда в Лондоне

Звезда выглядела очень ярко и патриотично.
1 июля Оля Полякова возглавила украинскую колонну Pride in London - ежегодного ЛГБТК+ фестиваля в Лондоне. Мероприятие прошло в центре города на пешеходной улице Лестер-сквер.
Украинская суперзвезда шла впереди колонны в сверкающем костюме, который для нее создал бренд Mü production. Костюм Оли напоминал образ супергероини, которая будто бы сошла со страниц комиксов, но был выполнен в цветах украинского флага, а на груди у певицы был большой тризуб.
Образ состоял из боди, золотистых босоножек, накладок на руки и ноги в виде брони. Также Полякова надела украшение на голову, а в руке у нее был огромный меч, а на спине длинный золотой плащ.
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