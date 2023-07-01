В сверкающем боди и с мечом в руках: Оля Полякова возглавила украинскую колонну прайда в Лондоне

1 июля Оля Полякова возглавила украинскую колонну Pride in London - ежегодного ЛГБТК+ фестиваля в Лондоне. Мероприятие прошло в центре города на пешеходной улице Лестер-сквер.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Украинская суперзвезда шла впереди колонны в сверкающем костюме, который для нее создал бренд Mü production. Костюм Оли напоминал образ супергероини, которая будто бы сошла со страниц комиксов, но был выполнен в цветах украинского флага, а на груди у певицы был большой тризуб.

Образ состоял из боди, золотистых босоножек, накладок на руки и ноги в виде брони. Также Полякова надела украшение на голову, а в руке у нее был огромный меч, а на спине длинный золотой плащ.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

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