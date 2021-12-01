В сверкающем комбинезоне и блейзере: Сандра Буллок впервые за год вышла на красную дорожку

В сверкающем комбинезоне и блейзере: Сандра Буллок впервые за год вышла на красную дорожку

Для своего появления на премьере фильма актриса выбрала наряд от знаменитого британского дизайнера.

На протяжении всего 2021 года голливудская звезда Сандра Буллок не появлялась ни на одной из светских церемоний, но усердно работала над новым фильмом "Непрощенная". Картина снята в жанре триллер для стримингового сервиса Netflix, и ее премьера запланирована на 10 декабря.

Однако в последний день осени, 30 ноября, в кинотеатре DGA в Лос-Анджелесе состоялся предпоказ этого фильма. Чтобы увидеть его первыми, на мероприятие пришли различные знаменитости и сыгравшие в нем актеры. Для Сандра Буллок этот выход на красную дорожку стал первым за год.

Сандру Буллок / Associated Press

Актриса выбрала для своего появления на публике бежевый комбинезон со стразами, длинными рукавами и высокой горловиной из весенне-летней коллекции Stella McCartney, который дополнила черным блейзером с шелковыми лацканами.

Сандру Буллок / Associated Press

Образ суперзвезды завершили укладка, яркий макияж, клатч в золотом цвете и бежевые туфли на каблуке.

Сандру Буллок / Associated Press

Предстоящий фильм режиссера Норы Финшелдт, в котором главную роль сыграла Сандра, расскажет о женщине по имени Рут Слэйтер, которая отсидела тюремный срок после жестокого преступления. Она выходит на свободу, но не может найти себя.

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