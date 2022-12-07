Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В сверкающем комбинезоне со стразами: звезда "Анатомии страсти" Эллен Помпео получила престижную награду

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В сверкающем комбинезоне со стразами: звезда "Анатомии страсти" Эллен Помпео получила престижную награду

Эллен Помпео / Фото: Associated Press

Американская актриса Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", где она снимается с 2005 года, появилась на светском мероприятии - церемонии награждения People's Choice Awards.

Она стала звездой вечера, поскольку получила главный приз церемонии - "Лучшая телеактриса".

На мероприятии Эллен появилась в ярком полосатом комбинезоне, усыпанном стразами, который дополнила синими туфлями-лодочками от бренда Santoni.

Волосы 53-летней актрисы были уложены в легкие волны, на лице ей сделали красивый макияж, а свой лук она дополнила серьгами-кольцами и несколькими кольцами на руках.

Эллен Помпео / © Associated Press
Эллен Помпео / Фото: Associated Press

Напомним, актрисы сыграла в 19 сезонах сериала "Анатомия страсти", после чего решила покинуть проект. Сериал продолжится, но с другими актерами. Прощальный эпизод Помпео получил название I’ll Follow the Sun ("Я буду следовать за солнцем").

Причиной ухода актрисы из сериала стало желание больше участвовать в других проектах, но она не оставит работу над "Анатомией страсти" полностью, а продолжит озвучивать все последующие эпизоды, а также пообещала поклонникам, что еще появится на экране в роли доктора Мередит Грей.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
238
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация