В сверкающем комбинезоне со стразами: звезда "Анатомии страсти" Эллен Помпео получила престижную награду

Американская актриса Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", где она снимается с 2005 года, появилась на светском мероприятии - церемонии награждения People's Choice Awards.
Она стала звездой вечера, поскольку получила главный приз церемонии - "Лучшая телеактриса".
На мероприятии Эллен появилась в ярком полосатом комбинезоне, усыпанном стразами, который дополнила синими туфлями-лодочками от бренда Santoni.
Волосы 53-летней актрисы были уложены в легкие волны, на лице ей сделали красивый макияж, а свой лук она дополнила серьгами-кольцами и несколькими кольцами на руках.
Напомним, актрисы сыграла в 19 сезонах сериала "Анатомия страсти", после чего решила покинуть проект. Сериал продолжится, но с другими актерами. Прощальный эпизод Помпео получил название I’ll Follow the Sun ("Я буду следовать за солнцем").
Причиной ухода актрисы из сериала стало желание больше участвовать в других проектах, но она не оставит работу над "Анатомией страсти" полностью, а продолжит озвучивать все последующие эпизоды, а также пообещала поклонникам, что еще появится на экране в роли доктора Мередит Грей.
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