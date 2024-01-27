В сверкающем мини-платье и тиаре: Пэрис Хилтон выступила как диджей на вечеринке

Самая знаменитая голливудская блондинка Пэрис Хилтон приняла участие в вечеринке по случаю открытия магазина Poppi Mart.
Мероприятие состоялось 26 января в Лос-Анджелесе, а Пэрис была звездой мероприятия, поскольку выступала там как диджей.
42-летняя знаменитость появилась в серебряном мини-платье от бренда Borninstockholm. Наряд был расшит кристаллами и пайетками, имел высокую горловину и короткие рукава.
Образ Хилтон дополнила сапогами в стразы от бренда Stuart Weitzman, а также перчатками со стразами, стильными гламурными очками и тиарой, которую для нее вероятно сделала на заказ дизайнер тиар из кристалов и стразов Loschy Designs. Также на плече у нее висела гламурная сумка с ручкой-сердцем.
В кадр фотографов попал муж Пэрис - бизнесмен Картер Реум. Мужчина танцевал под треки любимой и снимал ее на мобильный телефон.
Стоимость платья как у Хилтон составляет 241 доллар.
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