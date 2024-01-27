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В сверкающем мини-платье и тиаре: Пэрис Хилтон выступила как диджей на вечеринке

В сверкающем мини-платье и тиаре: Пэрис Хилтон выступила как диджей на вечеринке

Пэрис Хилтон и ее муж / Фото: Getty Images

Самая знаменитая голливудская блондинка Пэрис Хилтон приняла участие в вечеринке по случаю открытия магазина Poppi Mart.

Мероприятие состоялось  26 января в Лос-Анджелесе, а Пэрис была звездой мероприятия, поскольку выступала там как диджей.

42-летняя знаменитость появилась в серебряном мини-платье от бренда Borninstockholm. Наряд был расшит кристаллами и пайетками, имел высокую горловину и короткие рукава.

Образ Хилтон дополнила сапогами в стразы от бренда Stuart Weitzman, а также перчатками со стразами, стильными гламурными очками и тиарой, которую для нее вероятно сделала на заказ дизайнер тиар из кристалов и стразов Loschy Designs. Также на плече у нее висела гламурная сумка с ручкой-сердцем.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

В кадр фотографов попал муж Пэрис - бизнесмен Картер Реум. Мужчина танцевал под треки любимой и снимал ее на мобильный телефон.

Пэрис Хилтон и ее муж / © Getty Images
Пэрис Хилтон и ее муж / Фото: Getty Images

Стоимость платья как у Хилтон составляет 241 доллар.

Платье, как у Пэрис Хилтон / ©
Платье, как у Пэрис Хилтон

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