В сверкающем мини-платье и тиаре: Пэрис Хилтон выступила как диджей на вечеринке

Мероприятие состоялось 26 января в Лос-Анджелесе, а Пэрис была звездой мероприятия, поскольку выступала там как диджей.

42-летняя знаменитость появилась в серебряном мини-платье от бренда Borninstockholm. Наряд был расшит кристаллами и пайетками, имел высокую горловину и короткие рукава.

Образ Хилтон дополнила сапогами в стразы от бренда Stuart Weitzman, а также перчатками со стразами, стильными гламурными очками и тиарой, которую для нее вероятно сделала на заказ дизайнер тиар из кристалов и стразов Loschy Designs. Также на плече у нее висела гламурная сумка с ручкой-сердцем.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

В кадр фотографов попал муж Пэрис - бизнесмен Картер Реум. Мужчина танцевал под треки любимой и снимал ее на мобильный телефон.

Пэрис Хилтон и ее муж / Фото: Getty Images

Стоимость платья как у Хилтон составляет 241 доллар.

Платье, как у Пэрис Хилтон

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