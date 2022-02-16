В сверкающем мини: роскошная Жизель Оливейра на вечеринке в Калифорнии

Она посетила мероприятие Homecoming Big Game Weekend с участием Джастина Бибера и диджея Marshmello.
Бразильская модель Жизель Оливейра, известная своим участием в шоу Victoria's Secret Fashion Show, посетила гламурную вечеринку в Калифорнии. Девушка позировала перед камерами в сверкающем мини-платье с небольшим разрезом, а также глубоким декольте, которое украшала шнуровка.
Дополнил это образ черный жакет, босоножки и колье на шее. Финальными штрихами наряда стали укладка и макияж смоки-айс.
Она посетила мероприятие Homecoming Big Game Weekend с участием Джастина Бибера и диджея Marshmello. Также гостями вечеринки стали супермодель Хайди Клум с мужем и звезда группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.
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