В сверкающем наряде: элегантная Аманда Холден прошла по красной дорожке в Лондоне

В сверкающем наряде: элегантная Аманда Холден прошла по красной дорожке в Лондоне

Судьей шоу талантов Britain Got Talent Аманда является с 2007 года.

Британская теле- и радиоведущая Аманда Холден появилась вчера на кастинге шоу British Got Talent, который проводился в театре "Лондон Палладиум". На красную дорожку знаменитость вышла в брюках голубого цвета и в блузе с открытыми плечами Jennifer Clair, которая была полностью расшита кристаллами в виде капель.

Дополнили образ Аманды сумка на короткой ручке, туфли Gianvito Rossi и ювелирные изделия от Ntinga.

Аманда Холден / Getty Images

Волосы звезды были собраны в высокий хвост, а на лице визажисты сделали ей красивый вечерний макияж.

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