В сверкающем наряде: роскошная Джессика Честейн на Венецианском кинофестивале

Платье актрисы было настолько самодостаточным, что она решила никаких украшений к образу не добавлять.

Американская актриса Джессика Честейн позировала в Венеции перед фотографами в роскошном платье мятного оттенка от ливанского бренда Elie Saab. Наряд миди имел широкие рукава до локтя и ассиметричную юбку, а само платье было полностью расшито вышивкой из бисера и пайеток.

Дополнила образ Джессика босоножками, которые полностью были усыпаны стразами, элегантной и простой укладкой с пробором, а на лице у нее был простой нежный макияж.

Джессика Честейн / Getty Images

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