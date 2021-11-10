В сверкающем платье и с красивой прической: Пэрис Хилтон появилась в шоу The Voice

В сверкающем платье и с красивой прической: Пэрис Хилтон появилась в шоу The Voice

Звезда появилась в эфире песенного шоу, но не для того, чтобы петь.

Уже в этот четверг, 11 ноября, светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон впервые выйдет замуж - избранником 40-летней знаменитости стал Картер Реум. Но Пэрис не была бы собой, если бы не сделала из своей собственной свадьбы сенсацию, поэтому блондинка решила сделать реалити-сериал о подготовке, выборе платьев и самой свадьбе, который получил название Paris in Love.

За два дня до торжества Хилтон появилась в эфире программы The Voice, чтобы лично прорекламировать свой мини-сериал. Пэрис была, как всегда, гламурна и роскошна, надев сверкающее синее платье с кружевом и слингбэки со стразами. Волосы звезды были уложены в элегантную прическу с крупными локонами.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Какой образ Пэрис выбрала для свадьбы, пока неизвестно, хотя на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show она призналась, что планирует сменить около десяти платьев.

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