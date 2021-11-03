В сверкающем платье и перчатках: 88-летняя актриса Джоан Коллинз на светском мероприятии

Образ актрисы был выдержан в лучших голливудских традициях.
В Лондоне состоялось светское мероприятие - вручение награды журнала Harper's Bazaar Women of the Year 2021, которое посетила звезда мыльных опер Джоан Коллинз. На фотоколле она появилась в роскошном длинное черном платье, которое было украшено стразами по всей длине.
Дополнили этот вечерний лук высокие сатиновые перчатки, бриллиантовые браслеты на запястьях и босоножки на каблуке. На лице у звезды был насыщенный макияж с яркой помадой и тенями. Единственным промахом в образе стало неудачно подобранное под этот наряд белье, ведь из-за прозрачной вставки на груди просвечивался кружевной бюстгальтер.
Но платье, которое звезда надела, совсем не новое. Ранее в этом сверкающем наряде Джоан уже появлялась на сцене.
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