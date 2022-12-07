В сверкающем платье-кейпе: супермодель Наоми Кэмпбелл на церемонии British Fashion Awards

Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Дома Valentino, который создал лук модели, получил на этой церемонии награду "Дизайнер года".

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения награды British Fashion Awards. Мероприятие посетило много звезд мира кино, моды и музыкальной индустрии, ведущей вечера стала актриса Джоди Тернер-Смит, сменившая несколько очень эффектных образов.

Также среди гостей мероприятия была супермодель 90-х - легендарная Наоми Кэмпбелл. Модель вышла на красную дорожку в сверкающем платье от Модного дома Valentino.

Платье-кейп было длинным, имело шлейф и полностью было расшито пайетками. В верхней части платья был красивый косой вырез. Дополнила образ Наоми лаконичной прической с ровными волосами, красивым макияжем, бриллиантовыми украшениями и туфлями на платформах.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Также она продемонстрировала еще один образ - черное платье с множеством оборок. В этом наряде Наоми вышла на сцену, чтобы выразить дань уважения покойной королеве Елизавете II.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

После слов знаменитости на сцену вышли модели, одетые в образы, вдохновленные луками покойного монарха и ее семьей.

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