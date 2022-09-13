В сверкающем платье от Armani: актриса Аманда Сейфрид получила награду на церемонии "Эмми"

В понедельник, 12 сентября, в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых престижных премий в области телевидения "Эмми".

Триумфатором мероприятия стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос", но также свою статуэтку унесла домой и актриса Аманда Сейфрид.

Награду знаменитость получила в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" за работу в сериале "Выбывшая", который рассказывает об основательнице мошеннической медицинской компании Theranos Элизабет Холмс.

Для церемонии Аманда выбрала милое приталенное платье из кутюрной коллекции Armani весна-лето 2022, которая была представлена в середине этого лета.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Нежно-лавандовое платье было украшено сетчатой тканью, усыпанной стразами, и нежным полупрозрачным рюшем с плиссировкой на декольте. Дополнили образ актрисы бриллиантовые украшения, лаконичная прическа и макияж.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

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