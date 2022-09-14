В сверкающем платье с американской проймой: роскошная Ана де Армас на премьере "Блондинки"

У фильма очень высокие рейтинги, а Ана перевоплотилась в любимицу миллионов практически до неузнаваемости. Мы же расскажем вам, почему выбор ее кутюрных платьев - не случайность.

На прошлой неделе в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов этой осень - психологическая драмы режиссера Эндрю Доминика "Блондинка". Фильм рассказывает о самой знаменитой актрисе всех времен - Мэрилин Монро, но он не является байопиком, а снята по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс, написанного на основе биографии Монро.

На кинофестиваль для презентации фильма прибыла актриса Ана де Армас, сыгравшая в нем главную роль. На красной дорожке девушка появилась в роскошном платье от Louis Vuitton.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

И вот буквально через несколько дней после премьеры в Италии, актриса вернулась в Лос-Анджелесе, где в Китайском театре TCL состоялась официальная премьера этой картины. Релиз на Netflix запланирован на 28 сентября.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

На красную дорожку Ана опять вышла в образе от французского Модного дома Louis Vuitton. На актрисе было изысканное длинное платье со шлейфом и глубоким V-образным декольте.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Платье также было выполнено с американской проймой - это глубокий, диагональный, но одновременно и плавный вырез, идущий от подмышки до горловины, оставляющий открытыми плечи. Также оно было полностью расшито крупными пайетками серебристого цвета, которые роскошно сияли при свете вспышек и софитов.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Вероятно, что наряды в этом фасоне актриса выбирает второй раз не спроста, ведь американская пройма стала популярной благодаря именно героине фильма, в котором снимается де Армас - Мэрилин Монро. Именно эта американская кинозвезда появилась в наряде такого фасона в фильме "Зуд седьмого года". В результате, этот образ стал культовым.

Мэрилин Монро / Фото: Associated Press

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