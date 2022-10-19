В сверкающем платье с голой спиной: экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр на вечеринке в Беверли-Хиллз

Бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр вышла в свет, но была это не какая-то заурядная вечеринка, а ее собственная, посвященная ее бренду органической косметики. Гламурное мероприятие проходило в отеле Maybourne в Беверли-Хиллз.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Для мероприятия модель выбрала сверкающее зеленое платье миди, у которого было глубокое V-образное декольте и открытая спина.

Наряд Керр дополнила клатчем со стразами и очень лаконичными полностью прозрачными босоножками. Также была довольно скромной и ее прическа - волосы экс-модели были собраны и заплетены в косичку. Завершили вечерний лук серьги-пусеты в виде цветов и макияж с румянами.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

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