В сверкающем платье с откровенным декольте: звезда Victoria’s Secret блистала на красной дорожке

Мама двоих детей блистала перед показом фильма "Эмилия Перес" на 77-м международном кинофестивале в Каннах на юге Франции.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Роми вышла к фотографам в бежевом обтягивающем платье со струящимся шлейфом из перьев и с лифом без бретелек. Наряд был полностью расшит камнями и сверкал под вспышками софитов.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Стридж сделала укладку с мокрым эффектом, красивый вечерний макияж в теплых оттенках, надела цветочные серьги-висюльки и такое же цветочное колье с кулоном в виде камня.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Также в Каннах Роми Стридж посетила вечеринку MagnumWherever Pleasure Takes You, которая прошла на пляже Магнум. На мероприятие модель прибыла в гламурном мини-платье перламутрового оттенка и с бахромой.

А еще днем ранее в вечернем аутфите с перьями и камнями от Eman Al Ajlan нежно-розового оттенка блистала на красной дорожке.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

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