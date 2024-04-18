В сверкающем синем платье с бахромой: Сальма Хайек посетила мероприятие с падчерицей

Актриса посетила мероприятие Fondazione Cini, Isola Di San Giorgio во время 60-го биеннале "Искусство 2024" в Венеции.
57-летняя Сальма Хайек опять появилась на публике в наряде любимого фасона - платье-бюстье, которое подчеркивало ее фигуру и бюст. Наряд был от Balenciaga в роскошном синем оттенке и полностью расшит пайетками.
Декольте у наряда выполнено в виде сердца, а юбку на подоле украшала длинная асимметричная бахрома. Дополнила наряд актриса черными босоножками на высокой платформе, укладкой и несколькими украшениями с бриллиантами.
Мероприятие она посетила с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино и его дочерью от предыдущего брака - 23-летней Матильдой. Девушка тоже была в луке от Balenciaga, но ее платье было серебристым и украшено бахромой, как и наряд Сальмы.
Волосы Матильда собрала в высокий хвост и завершила образ роскошными серьгами с бриллиантами и жемчугом.
Отметим, что у Сальмы отличные отношения со всеми детьми мужа от предыдущих отношений. Они вместе часто отдыхают на курортах и яхтах, посещают мероприятия и фотографируются. Например, как-то она с родной дочерью Валентиной Паломой позировала фотографам с Августином Джеймсом Евангелистой - сыном Пино, который родился после недолгого романа с супермоделью 90-х.
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